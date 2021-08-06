Стала еще стройнее: Лорак вышла к поклонникам в силуэтном платье, инкрустированном зеркалами

Совсем недавно певица нежилась под лучами солнца Бодрума, но уже сейчас вновь приступила к работе.

42-летняя Ани Лорак выбрала в этом году для своего отпуска Турцию. В солнечный Бодрум она прилетела в компании дочки Софии. К слову, малышка наполовину турчанка, ведь ее папа – турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу. С ним певица разошлась еще в 2019 году, тем не менее, экс-паре удалось сохранить теплые отношения. В последнее время их часто видели на совместных вечеринках.

И вот по прошествии всего нескольких дней Ани Лорак вновь вернулась в прежний гастрольный график, представ на одном из концертов в силуэтном платье мини, инкрустированном зеркалами. Удивительно, но в отличие от многих россиян, турецкий all inclusive совсем не испортил фигуру Ани Лорак. Даже напротив, звезда стала выглядеть еще стройнее, а облегающая модель платья лишь дополнительно подчеркнула это.

Отметим, что ранее в зеркальном платье отмечалась 43-летняя Ольга Орлова. Она тоже, как и Ани Лорак, официально не замужем. Правда недавно ведущая «Дома-2» призналась, что живет гражданским браком в ее доме, вместе с сыном, с мужчиной по имени Валера. Он хорошо зарабатывает, но совершенно не умеет ухаживать.

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