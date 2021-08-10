«Мда! От былой Светы не осталось и следа»: Ходченкова в лосинах умело подчеркнула стройность ног

В юности актриса из военной драмы «Благословите женщину» выглядела совсем иначе. Сайт Teleprogramma.pro нашел архивное фото красавицы-блондинки до похудения.

38-летняя Светлана Ходченкова обладательница стройной фигуры, длинных ног и точеной талии. Правда такими параметрами звездная блондинка могла похвастаться не всегда. В юности муза режиссера Станислава Говорухина выглядела по-другому. Еще в военной драме «Благословите женщину» актриса предстает в образе пышнотелой красавицы. Сайт Teleprogramma.pro нашел архивный кадр Светланы Ходченковой до похудения.

От пухлых щек и мягкого подбородка не осталось и следа, личико актрисы заострилось. Появились скулы, ключицы словно высеченные из мрамора.

Светлана не скрывает, что уже давно увлекается йогой. И даже в отпуске актриса не пренебрегает тренировками на свежем воздухе. В кадре с ковриком в руках красавица-блондинка позировала в футболке, которую она завязана на узел, подчеркнув стройную талию и лосинах в облипку.

«Мда! От былой Светы не осталась и следа», «Совсем другая… куда подевала свои пухлые щеки?», «Словно два разных человека — Света сейчас и до похудения», «Куда все объемы девались?», «Талия тонюсенькая», «Стройняшка, как кипарис», «Похудела сильно! Вот что йога с людьми делает», «Личико стало таким остреньким — скулы, носик и подборок», — пишут фолловеры.

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