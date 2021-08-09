Королевский миротворец: принцесса Евгения пытается помирить Гарри и Меган с монархами

С детства у Гарри были самые теплые отношения с двоюродной сестрой.

Принцесса Евгения и принц Гарри с ранних лет были в самых теплых дружеских отношениях. Когда герцоги Сассекские перестали исполнять королевские обязанности и уехали жить в США, Евгения изо всех сил пыталась приобрести статус «миротворца». Хранит она его и сейчас. Королевский эксперт Дики Арбитр отметил, что принцесса прикладывает все силы, чтобы помирить Гарри с родственниками.

«Она младше Гарри на пять лет, но у них очень хорошие отношения. Сейчас она пытается сделать все возможное, чтобы залечить этот раскол», — цитирует Express эксперта.

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Напомним, недавно принц Гарри объявил о том, что пишет мемуары. Новость всколыхнула британскую общественность, ведь никто и представить себе не может, что герцог Сассекский может отобразить в своей книге.

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