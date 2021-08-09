Лоферы заменить на шпильки: Федорова в брюках палаццо с пуговицами вместо лампасов допустила модный «ляп»

На личной страничке в Instagram Оксана Федорова поделилась свежим снимком с прогулки, покрасовавшись в кипенно-белом аутфите и бежевой шляпке с широкими полями. При этом не всем поклонникам красавицы-брюнетки этот лук пришелся по вкусу. Нашлись и те, кто раскритиковал модель за обувь. Так, к примеру, сама Оксана отдала предпочтение практичным лоферам на плоской подошве. А фанаты хотели бы видеть манекенщицу в туфлях-лодочках на шпильке.

Многие стилисты утверждают, что брюки палаццо, а именно их для променада выбрала Федорова, это стопроцентный хит сезона весна/лето 2021. Такой фасон визуально вытянет любую корпулентную фигуру, добавить роста. Однако брюки палаццо идеально смотрятся с каблуками. Сочетая же такой наряд с обувью на плоской подошве вполне можно допустить модный «ляп».

«Как понедельник встретишь, так неделю и проведешь», — отметила Оксана.

К своим кипенно-белым брюкам палаццо с пуговицами вместо лампасов Федорова подобрала жакет из такой же ткани и оттенка. Дополнив монохромный аутфит сумочкой и серьгами-кольцами. Возможно, если бы модель выбрала лодочки на шпильке, то весь образ получился бы более гармоничным.

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