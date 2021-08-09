Самый громкий роман: Челси Дэйви бросила принца Гарри после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Дочь миллионера из Зимбабве Челси Дэйви встречалась с принцем Гарри на протяжении почти шести лет. Они познакомились в довольно юном возрасте, а позже между молодыми людьми вспыхнули чувства. После почти трех лет отношений пара рассталась, за этот период оба пытались найти любовь на стороне, но спустя полгода они вновь начали встречаться. Об окончательном расставании стало известно после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма в 2011 году.

«Она сказала Гарри, что никогда не сможет построить свою жизнь в королевском обществе из-за непрекращающегося внимания прессы», — цитирует королевского писателя Роберта Лейси Express.

После этого Гарри влюбился в Кресиду Бонас, которая также была из титульной семьи, но и этот роман продлился всего два года. А летом 2016-го принц встретил американскую актрису Меган Маркл, которой сделал предложение спустя чуть больше года.

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