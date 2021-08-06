План в действии: принц Гарри и Меган Маркл хотят покорить Америку

В марте прошлого года Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских обязанностей. С тех пор они строят новую жизнь в США. Пара уже купила особняк в Монтесито, заключила несколько многомиллионных контрактов, Гарри нашел две работы, а Меган родила девочку. Теперь же, как утверждает эксперт по связям с общественностью Энди Барром, герцоги будут придерживаться своего плана покорения Америки.

«У них родился второй ребенок — они всегда говорили, что у них будет только двое. Так что теперь все начинает идти по их плану. Я думаю, что мы вскоре увидим, как они будут укреплять свое положение в качестве «королевской семьи» Америки. Будет больше их появлений на телевидении», — цитирует эксперта Geo.tv.

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Напомним, Меган Маркл родила дочь 4 июня в Санта-Барбаре. После этого герцоги ушли в пятимесячный отпуск по уходу за ребенком. Крестить его пара планирует в Виндзоре на глазах у королевы.

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