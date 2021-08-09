«Не успела родить и сразу в мини?»: Маша Горбань в коротком платье с сыном на руках показала фигуру после беременности

Актриса из сериала «Кухня» спустя пять дней после родов облачилась в мини, подчеркнув стройные ножки.

А говорят чудес не бывает: не успев родить Маша Горбань позировала на выписке из клиники в коротеньком платьице. Актриса из сериала «Кухня» показала свою фигуру после второй беременности, открыв стройные ножки. Правда от туфель на шпильках новоиспеченная мамочка пока отказалась. В кадре она позировала с мужем кинооператором Кириллом Зоткиным и новорожденным сыном Ниланом. Вообще, роды Маши прошли 5 августа. И спустя четыре дня красавица-блондинка уже примеряет наряды длины мини, подчеркивая фигуру.

Маша заботливо и нежно держала на руках сынишку в смешном чепчике, укутанного в одеяльце. Рядом со своими любимыми стоял муж артистки с шикарным букетом цветов. Описывая свое пребывание в родильном отделении, Горбань призналась, что она как-будто побывала на курорте. Тут не поспоришь: выглядит звездная блондинка отдохнувшей. Да и из роддома она с сынишкой выписалась при полном параде — с идеальной укладкой, макияжем, в шикарном платье, кедах и ободке из одного комплекта.

«Это было потрясающе! Нет, это было круче, чем потрясающе. Это было феерически! Это было просто прекрасно! Мы тебя очень ждали», — отметила Маша. «Как можно вот так сразу похудеть?», «А ведь животик был как арбузик, а тут такая стройняшка», «Не успела родить и сразу в мини?», «Живот как серпом срезало», «Какая модная мамочка», — пишут фолловеры.

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