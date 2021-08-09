«Она испортит тебе жизнь»: сводный брат Меган Маркл предупреждал принца Гарри

Роман американской актрисы Меган Маркл и британского принца Гарри начался в 2016 году. Спустя два года пара устроила шикарную свадьбу в Лондоне, а еще через два решила уехать жить в США, отказавшись от королевских обязанностей. Немного освоившись за океаном, герцоги Сассекские решили раскрывать подробности своей прежней королевской жизни, выдавая громкие интервью. Недавно согласился на откровения и сводный брат Меган Маркл – Томас Маркл-младший. 55-летний американец поведал, то якобы он говорил с принцем Гарри еще до свадьбы.

«Я сказал принцу, что она испортит тебе жизнь», — цитирует Томаса Express.

больше по теме Меган Маркл не приняла букет цветов от отца в день рождения Томас Маркл заявил, что отправил дочери розы и открытку.

Добавим, что до Томас Маркл-младший не был приглашен на свадьбу Меган и Гарри. Кроме того, он не виделся с актрисой почти восемь лет.

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