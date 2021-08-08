Меган Маркл не приняла букет цветов от отца в день рождения

На днях Меган Маркл отметила свой день рождения. Герцогине Сассекской исполнилось 40 лет. По этому случаю она организовала вечеринку в своем доме в Монтесито с участием 65 гостей. А принц Гарри заранее заказал для любимой жены торт с живыми цветами. Живые цветы решил подарить дочери и Томас Маркл.

Мужчина заявил, что отправил Меган букет красных роз, в котором были две желтые, символизирующие двух ее детей, и открытку с текстом: «Желаю тебе счастливого дня рождения и ярких дней». Однако Меган проигнорировала знак внимания от отца. Об этом пишет Express.

Напомним, что у Меган всегда были непростые отношения с отцом. Его не было даже на свадьбе дочери и принца Гарри. В тот момент Томас Маркл был в больнице и якобы не слышал звонки экс-актрисы.

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