«Как будто съездили на курорт»: Горбань рассказала о родах в США

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань стала мамой во второй раз. 34-летняя актриса родила сына 5 августа. Мальчика назвали Нилан. Рожать Маша отправилась в Майами, а после возвращения решила поделиться эмоциями со своими подписчиками.

«Спасибо вам огромное и каждому, ответить лично не могу. Я чувствую вашу любовь и тепло и дарю вам тоже самое. Желаю каждой мамочке таких прекрасных, замечательных родов. Я в полном восторге. Мы не знали, что такое бывает. Были как в американском фильме, как будто съездили на курорт. Все настолько круто! Сейчас не пускают на роды более одного человека, поэтому был Кирилл, мой отважный муж, резал пуповину», — сказала Горбань.

Напомним, замуж за Кирилла Зоткина актриса вышла в этом году. Пара была в отношениях несколько лет. Также у Горбань подрастает дочь Стефания от первого брака.

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