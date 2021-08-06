Самые сладкие звуки: Мария Горбань вышла на связь с поклонниками вместе с новорожденным сыном

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань поблагодарила всех за поздравление с прибавлением в семье.

Экранная супруга Дмитрия Нагиева, актриса Мария Горбань пятого августа во второй раз стала мамой. Блондинка подарила своему супругу, фотографу Кириллу Зоткину сына Нилана. Малыш появился на свет в США, куда родители мальчика прибыли за месяц до его рождения.

После того, как в микроблоге Марии Горбань появилось официальное сообщение о ее наследнике, звезду принялись поздравлять поклонники и друзья.

И как только у молодой мамочки появилась возможность, она вышла на связь и поблагодарила всех за внимание и теплые пожелания.

«Ребят, спасибо всем огромное за поздравления. Пока даже не начинаю отвечать никому на сообщения — очень много вас, прекрасных людей. Спасибо вам большое. Я и малыш чувствуем себя хорошо. Я считаю, что каждая женщина должна рожать именно так, как я рожала. Это были роды мечты. Светлана Масляк, я вас люблю. Вы лучший доктор на свете», — говорит в кадре Мария Горбань.

Рядом со звездной мамочкой находится ее новорожденный малыш. В кадре слышно, как он издает трогательные звуки.

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