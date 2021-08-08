«Несмотря на усталость»: Малькова поведала об изменениях в личной жизни

Накануне Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили три месяца семейной жизни. Мужем и женой они стали в мае этого года. Оба в Сети поздравили друг друга с этой датой, опубликовав трогательные снимки. Бывшая жена бизнесмена – Светлана Малькова, которая решила остаться жить в Словении, тем временем рассказала о своей жизни.

«Несмотря на усталость из-за насыщенного рабочего графика, я сохраняю хорошее настроение как никогда! Немного полетав, возвращаюсь к простым и житейским делам: приготовлению оливье для Анюты и подготовке к предстоящему уроку рисования! А пока готовлюсь попутно к очень важной встрече, о которой вы скоро узнаете», — написала Малькова.

Напомним, Светлана утверждает, что Роман не платит алименты на детей. К слову, трое младших остались жить с мамой в Любляне, а старший, 16-летний Андрей, переехал к отцу и мачехе в Москву.

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