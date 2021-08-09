Модный «горошек» и огромные рукава-буфы: Рудковская в трендовом мини-платье подчеркнула точеные ножки

46-летняя жена Евгения Плющенко Яна Рудковская часто выходит в свет. При этом, каждое ее появление обсуждается буквально с головы до ног – как светская львица выглядела, во что была одета и с кем встретилась-пообщалась.

Накануне Рудковская вновь заставила говорить о себе, явившись на день рождения подруги. Для праздника Яна Рудковская выбрала трендовый наряд – мини-платье с ультрамодными рукавами-буфами, массивно свисающими с плеч и обнажающими хрупкие ключицы. Принтом для наряда стал трендовый «горошек», который добавляет женственности и который так любит Алла Пугачева.

Подписчики поспешили оценить модный образ Яны Рудковской, в котором на первый план вышли длинные стройные ноги красотки, в комментариях под видео. «Ногиии!», «Мини-платья стильные, впечатляют!», «Как шикарно выглядите», «Яна, у Вас шикарное платье!», «Яна, ваши ноги намного длиннее», «Красотки! Ноги от ушей», — написали некоторые под видео.

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