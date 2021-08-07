Стильно и женственно: Пугачева в брючном костюме цвета спелой оливы в горох вышла в свет

Примадонна давно облюбовала модный принт polka dot и не раз наряжалась в одежды с этим актуальным узором.

Алла Пугачева редко выходит в свет, и каждое ее появление становится событием. Снимки тут же облетают всю Сеть, и преданные поклонники не нарадуются, глядя на свою любимицу. Так получилось и с фото Примадонны в салоне одежды. Звезда заглянула ненадолго, зато кадр остался на долгую память. И его тут же растиражировали фан-аккаунты звезды.

На снимке Примадонна позирует в модном брючном костюме пижамного фасона и в трендовый принт «горошек». Цвет спелой оливы придает летнего настроения и свежести образу. Артистка расположила подмышкой серебристый клатч, а руку с легкой небрежностью сунула в карман.

К слову, принт polka dot давно полюбился Примадонне. И не зря. Поскольку это всегда выигрышный выбор. И стилист Марина Корабель ранее объясняла, почему. «Такой принт, как горошек, придает женственности и актуален на все времена», — отмечала она.

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