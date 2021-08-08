«Общение причиняет лишь боль»: Ольга Бузова намекнула на тиранию экс-бойфренда Давы

Теледива Ольга Бузова и блогер и музыкант Давид Манукян расстались в январе этого года. Но очевидно, что экс-возлюбленные никак не могут забыть друг друга – то песни посвятят своим отношениям, то потроллят друг друга в видео.
Ольга Бузова сняла ролик, в котором показала, какими токсичными могут быть отношениями. Выход из них только один – расставание.
В кадре парень и девушка. Ей звонит подруга, что выводит молодого человека из себя. Он приказывает избраннице порвать с ее окружением и отправляет домой, требуя приготовить ему ужин. Рыдающая девушка опускается на лавочку и отправляет парню смс, давая понять, что между ними все кончено.
«Когда ваше общение причиняет лишь боль, выход только один», — написала под видео Ольга Бузова.
Подписчики звезды тут же увидели в ролике намек на ее отношения с Давидом Манукяном. Они уверены, что Ольга Бузова отразила в кадре один из фрагментов ее общения с Давой.
«Я почему-то подумала, что это Дава», «Это он и есть», «На Даву очень похоже», «Опять ноет», Она и объяснила этим все про Даву, только свое она не покажет и не расскажет, что видел он в ней и почему так поступал если, поступал», — обсуждают в Сети.