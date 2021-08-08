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Кристина Орбакайте в леопардовом пеньюаре, грациозно выписывая бедрами, вышла на террасу с видом на море

Популярная певица Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым отдыхает на греческом острове Миконос.

Кристина Орбакайте в леопардовом пеньюаре, грациозно выписывая бедрами, вышла на террасу с видом на море
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Известная исполнительница и актриса, дочь Примадонны, 50-летняя Кристина Орбакайте совсем скоро порадует поклонников своей новой работой.

Артистка сейчас занята в съемках продолжения полюбившейся зрителям комедии «Любовь-морковь», где сыграла роль жены и мамы двоих детей.

На днях обстоятельства сложились так, что Кристина Орбакайте сумела сделать паузу в работе и провести это время с мужем Михаилом Земцовым. Пара отправилась на отдых на греческий остров Миконос. Кристина Орбакайте дала понять, что для нее эта поездка стала незапланированной.

«Люблю, когда жизнь преподносит приятные сюрпризы», — написала она в микроблоге.

А чуть позже Кристина Орбакайте показала и шикарное место, в котором остановилась она и ее супруг.

В микроблоге певица поделилась видео, которое сняла в номере отеле. В легком пеньюаре с леопардовым принтом, подчеркнувшим ее бедра, Кристина Орбакайте грациозно передвигается по комнате. Подходит к двери, открывает ее. Взору предстает милая терраса с креслами и накрытым столом, с которой открывается чудесный вид на море и окрестности.

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ГрецияКристина Орбакайтелеопардовый принтМиконосМихаил Земцовхалат