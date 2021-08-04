Леди в красном: Кристина Орбакайте в облегающем платье кроше предстала с повзрослевшей дочерью

Популярная исполнительница и актриса Кристина Орбакайте в мае этого года отпраздновала юбилей. Вокалистке исполнилось пятьдесят лет.

Безусловно, Кристина Орбакайте входит в число тех прекрасных женщин, которые разрушают устоявшиеся представления о своих ровесницах. В пятьдесят она полна энергии, потрясающе выглядит и сохраняет стройную фигуру.

Кристина Орбакайте часто выбирает такие наряды, которые подчеркивают, как она идеально сложена. На этот раз певица покрасовалась в сторис Instagram в пурпурном платье кроше, облегающем ее фигуру. Наряд Кристина Орбакайте дополнила массивными украшениями — сережками в тон платью.

Вместе с мамой в кадре в какой-то момент появляется дочка Кристины Орбакайте Клавдия Земцова. Девочка за лето заметно повзрослела.

Стоит отметить, что и у мамы, и у дочки на глазах красные стрелки. Это Кристина Орбакайте примерила маску в Instagram одного бренда, отметив, что она очень подходит под ее образ леди в красном.

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