«Будущая Хюррем султан»: Мерьем Узерли поделилась редким детским фото с короной из глянцевой бумаги

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» мечтала о звездной карьере и долго шла к своей цели.

В Storeis микроблога Мерьем Узерли поделилась черно-белым памятным снимком из детства. В кадре будущая звезда турецкого сериала «Великолепный век» позировала с короной из глянцевой бумаги, точно таких же бусах и накидке-мантии. Судя по всему, это фото было сделано на одном из детских утренников. Поклонники тут же подметили, что как и Хюррем султан, актриса полюбила шикарные короны еще с юности. Ведь в сериале «Великолепный век» Мерьем Узерли практически не снимала тиару.

Прошли годы, актриса повзрослела и сама уже стала мамой. У нее есть две дочки — Лара и Лили. А вот нынешнего возлюбленного от поклонников и прессы Мерьем скрывает. Видимо, избранник партнерши Халита Эргенча далек от мира кино.

«Будущая Хюррем султан», «Какая прикольная! Ого, и корона из глянцевой бумаги — это хит всех вечеринок», «Старшая дочка ваша точная копия», «Очаровательная малышка», «Кто бы мог подумать, что из нее получится такая шикарная Хюррем султан», «Милашка, озорница!», «Есть что-то и от Хюррем султан», «Маленькая госпожа», — пишут фолловеры.

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