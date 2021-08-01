Пухлощекая кудряшка: Мерьем Узерли «тайком подловила», как ее дочка Лара укачивает на руках сестренку

Мерьем Узерли — дважды мама. У нее есть старшая дочка Лара (с отцом девочки актриса рассталась еще будучи беременной, — Прим. ред.) и малышка Лили (от нового бойфренда, которого звезда тщательно скрывает). На свежем снимке в Instagram актриса из турецкого сериала «Великолепный век» запечатлела своих наследниц. Узерли «тайком подловила», как Лара укачивала на руках сестренку. Малышка не хотела засыпать. Мерьем попыталась сделать фото аккуратно, чтобы не разрушить эту трогательную атмосферу между девочками.

Лили облачили в синюю маячку и премилые белые лосины с сердечками. У крохи смешные кудрявые завитки на голове, пухлые щечки и толстенькие пальчики. Вся малышка довольна крупненькая и кругленькая, как сладкий пирожочек. Лара уже успела подрасти и теперь помогает звездной маме нянчиться с сестренкой.

Сама Узерли рассказывала, что ее нынешний возлюбленный также принимает активное участие там, где речь заходит о воспитании детей. На своих и чужих избранник актрисы малышей не делит. К Ларе он относится как к собственной дочери — с теплотой и заботой. И это для Мерьем очень ценно.

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