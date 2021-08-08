«Секс зашел в чат»: Юля Ковальчук в трусиках с прорезями спереди блеснула зоной бикини

Юлия Ковальчук поддразнила поклонников в Instagram пикантным снимком в мини-бикини. В зеркальном коридоре своего загородного особняка экс-солистка группы «Блестящие» позировала в лифе-бандо и трусиках с прорезями спереди, «случайно» засветив «сексапильные складочки под бикини». Поклонники лишились дара речи, увидев соблазнительную фигуру поп-дивы. Жена музыканта Алексея Чумакова выглядит просто восхитительно. А ведь у певицы есть дочка Амелия. Судя по всему, беременность и роды на идеальном звездном теле красавицы-блондинки никак не сказались.

«Ах, эти складки под трусиками!», «Секс зашел в чат», «Какая фигурка — топчик», «Ладненькая, стройная и красивая», «Вау, Юляша! Просто шикарная», «Султанская роскошь», «Ножки такие стройные, а бедра подтянутые», «Животик такой мягкий — просто суперская», «Что это бедра изнутри слиплись?», «Милашка», — пишут фолловеры.

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