«Дай бог здоровья малышу»: экс-муж Арнтгольц, Ковальчук и другие поздравили Горбань с рождением сына

Еще 5 августа звезда сериала «Кухня» во второй раз стала мамой.

Звездные коллеги Марии Горбань наперебой поздравляют ее с долгожданным пополнением в семье. Не успела актриса из сериала «Кухня» сыграть пышную свадьбу с кинооператором Кириллом Зоткиным, как тут же поделилась своим счастьем: она ждала малыша. И вот 5 августа в одной из американских клиник на свет появился сыночек пары. Новоиспеченная мамочка, не теряя времени, рассекретила пол малыша и его имя. Теперь у старшей дочки актрисы, Стефании, есть братик Нилан.

Машу Горбань и ее мужа с прибавлением поздравили: бывший муж Татьяны Арнтгольц, звезда сериала «Воронины», возлюбленная Алексея Чумакова и многие другие.

«Любовь рождает любовь! Привет, Нилан!! 05.08.2021», – поделилась своей радостью материнства с поклонниками актриса. «Поздравляю!» — одним из первых отреагировал Иван Жидков. «Машенька, поздравляю!!» — вторит актеру звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова. «Дай бог здоровья малышу!» — отметила Юлия Ковальчук. «Поздравляю! Какое имя», — выразила свой восторг блогер Анна Канюк.

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