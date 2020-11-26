«Диего вечен»: Месси почтил память Марадоны

Накануне мировое спортивное сообщество потрясла новость о смерти легендарного аргентинского футболиста и тренера Диего Марадоны. Выразить соболезнования родным и близким звезды поспешили многие знаменитости.

Среди многочисленных слов скорби появилось и сочувствие 33-летнего земляка Марадоны, футболиста, капитана сборной Аргентины и футбольного клуба «Барселона» Лионеля Месси.

«Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола, — написал спортсмен у себя в Instagram. — Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я дорожу моментами, прожитыми с ним, и хотел бы передать соболезнования всей его семье и друзьям».

Звезде мирового футбола Марадоне было всего 60 лет. Причиной смерти предварительно стала остановка сердца. В начале ноября он перенес операцию — удалили тромб из мозга. Она прошла успешно, и легенду спорта даже отпустили домой. Но 25 ноября его не стало.

Смотрите также