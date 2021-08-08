«Отутюженные» локоны — редкость: Пугачева в узких джинсах с «протертыми» коленками стала казаться выше на шпильках

Певица продефилировала мимо собравшихся в холле фотографов, во всей красе показав свой молодежный лук.

Алла Пугачева любит одеваться стильно и выглядеть ухоженно. На одном из светских мероприятий примадонна отечественного шоу-бизнеса появилась в узких джинсах скинни с «протертыми» коленками из искусственно «состаренного» денима и ветровке оверсайз. Свою шею и зону декольте певица прикрыла клетчатым шарфом, отдав предпочтение бежевым ботильонам на шнуровке. С помощью сапожек на шпильке жена шоумена Максима Галкина визуально вытянула силуэт и стала казаться выше ростом.

Также Алла Борисовна отдала предпочтение гладким локонам с «отутюженной» укладкой, а такая прическа для певицы — редкость. Чаще всего Примадонну можно увидеть с начесом на голове или с мелкими кудряшками и челкой-шторкой. Иногда певица примеряет парики, мгновенно меняя имидж и омолаживая свой звездный лук.

Фото: Depositphotos.com

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