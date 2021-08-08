Пояс на талии — хитрая уловка: 72-летняя Пугачева в платье миди из струящегося шифона пришла в гости к подруге Редель

На одной из фанатских страничек Аллы Пугачевой в Instagram появилось ее памятное фото, которое было сделано на вечеринке у близкой подруги примадонны отечественного шоу-бизнеса Алины Редель. В одном из интервью шоумен Максим Галкин признался, что их с Аллой дети — семилетние двойняшки Гарри и Лиза относятся к Редель, как к родной бабушке. Она частый гость в подмосковном особняке примадонны. Также светские рауты бизнесвумен посещает и Алла Борисовна. На одном из таких уютных вечеров певица позировала в числе других приглашенных. В гостях у Алины Редель побывала и телеведущая Арина Шарапова.

Алла Пугачева отдала предпочтение изящному струящемуся шифоновому платью в горошек. Этот принт, как уверял ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев, всегда будет пользоваться популярностью. К тому же, горошек — это классика, очень романтичный принт. Идеально подходит для свиданий.

У своему аутфиту певица подобрала плотные капроновые колготки и туфли с ремешком. При этом Примадонна умело подчеркнула стройную талию с помощью ремешка — и это стало хитрой уловкой. Также Алла Борисовна сделала небрежную укладку с легкими локонами и челкой-шторкой.

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