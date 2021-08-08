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«Умной лучше быть»: Бородина после развода поразмышляла о жизни, случайно засветив «лисьи носики»

Телеведущая рассталась с бизнесменом Курбаном Омаровым после шести лет семейной жизни.

«Умной лучше быть»: Бородина после развода поразмышляла о жизни, случайно засветив «лисьи носики»
Ксения Бородина. Фото: Global Look Press

Ксения Бородина и Курбан Омаров официально развелись. О разладе в их семье стало известно еще весной, но поклонники думали, что брак телезвезды и бизнесмена можно спасти. Однако 6 августа они поставили точку в своих отношениях, которые длились более шести лет. И пока Курбан на просторах своего микроблога поет хит группы «Жуки» — «Батарейка», Ксения устроила вечеринку с тортом и свечами. После этого в своем Instagram она решила поразмыслить о жизни, случайно блеснув «лисьими носиками» в майке кремового оттенка.

«Что лучше — быть красивой или счастливой? Умной лучше быть. И любить себя в первую очередь. Тогда будешь и красивой, и счастливой»,  написала Бородина.

Напомним, перед разводом Ксения переписала особняк в Подмосковье на свою маму.  Хотя ранее правозащитник заявил, что Курбан может претендовать на его часть. Добавим, что в браке у Бородиной и Омарова родилась дочь Теона, которой осенью исполнится шесть лет.

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