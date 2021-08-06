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«Думаете, по силам?»: Малькова мечтает построить карьеру на телевидении

Бывшая жена нового мужа Анастасии Макеевой с тремя детьми живет в Словении.

«Думаете, по силам?»: Малькова мечтает построить карьеру на телевидении
Светлана Малькова. Фото: instagram.com/svetamalkova

Анастасия Макеева и Роман Мальков недавно отдыхали на Кубе, а затем успели съездить на Байкал. Бывшая жена бизнесмена тем временем утверждает, что он не платит алименты. Светлана Малькова живет в Словении с тремя детьми, а старший их наследник, 16-летний Андрей, решил быть с отцом и мачехой в Москве. В последнее время Светлана довольно часто проводит прямые эфиры в Instagram с участием тех или иных специалистов и уже всерьез задумывается о карьере телеведущей.

«Думаете, мне по силам освоить карьеру ведущей?», — задала вопрос в Instagram Светлана.

Светлана Малькова
Светлана Малькова. Скриншот: instagram.com/svetamalkova

Подписчики восхитились ее талантом вести себя перед камерой.

Напомним, ранее Малькова отмечала, что хотела бы стать ведущей на российском телевидении, но при этом жить будет в Словении. Андрей Мальков тем временем считает, что мама просто хочет стать знаменитой.

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