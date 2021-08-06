«Думаете, по силам?»: Малькова мечтает построить карьеру на телевидении

Анастасия Макеева и Роман Мальков недавно отдыхали на Кубе, а затем успели съездить на Байкал. Бывшая жена бизнесмена тем временем утверждает, что он не платит алименты. Светлана Малькова живет в Словении с тремя детьми, а старший их наследник, 16-летний Андрей, решил быть с отцом и мачехой в Москве. В последнее время Светлана довольно часто проводит прямые эфиры в Instagram с участием тех или иных специалистов и уже всерьез задумывается о карьере телеведущей.

«Думаете, мне по силам освоить карьеру ведущей?», — задала вопрос в Instagram Светлана.

Подписчики восхитились ее талантом вести себя перед камерой.

Напомним, ранее Малькова отмечала, что хотела бы стать ведущей на российском телевидении, но при этом жить будет в Словении. Андрей Мальков тем временем считает, что мама просто хочет стать знаменитой.

Смотрите также: