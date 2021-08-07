«Какие же космические твари!»: Симоньян потребовала израильтянку отдать золотую медаль Авериной

Как отметила телеведущая, больше она никогда не будет смотреть Олимпиаду.

Телеведущая Маргарита Симоньян в Instagram потребовала израильскую гимнастку Линой Ашрам отдать золотую медаль россиянке Дине Авериной, которая стала только второй в личном многоборье.

«Израильская гимнастка, уронившая предмет, приняла не золотую медаль, а железобетонный позор. Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал. Какие же космические твари! Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу». Маргарита Симоньян

Как отметила Маргарита Симоньян, у израильской спортсменки в этой жизни будет только один шанс остаться человеком – отдать золотую медаль Авериной.

Напомним, что на Олимпиаде в Токио в соревнованиях по художественной гимнастике победу присудили достаточно спорным решением израильской спортсменке Линой Ашрам. Несмотря на все протесты российской стороны, Дина Аверина осталась только на втором месте.

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