«Мы не общаемся»: Андрей Черкасов высказался о бывшем бойфренде Ольги Бузовой Даве

Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов дал понять, что ему нечего сказать о коллеге по телестройке.

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов устроил в Instagram интерактив, во время которого ответил на вопросы своих подписчиков.

В частности, их интересовали его отношения с Ольгой Бузовой, Ксенией Бородиной и новым ведущим проекта «Дом-2» Давидом Манукяном. Если о первых двух персонах Андрею Черкасову есть что сказать, то на вопрос о Даве он ответил лаконично и где-то даже категорично.

«С Давой вы общаетесь? В жизни он такой же, как под камерами?» — спросили Черкасова подписчики. «Нет, — ответил тот. – Мы не общаемся».

Судя по всему, Андрей Черкасов и Давид Манукян просто напросто не пересекаются на площадке. У ведущих разные графики выхода в эфир. К тому же, Андрей Черкасов не ведет Лобные, его задача – это теты с участниками, которые показывают в дневных эфирах.

А Давиду Манукяну доверено ведение Лобных, и его показывают на экране в прайм-тайм, что тоже может накладывать отпечаток на отношения к нему более опытных коллег. Но Андрей Черкасов видит в своем графике только плюсы – ведь вечером он может гулять с годовалым сыном Ярославом.

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