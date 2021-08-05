«Не готова слышать правду»: ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов жестко высказался об Ольге Бузовой

Андрей Черкасов рассказал, чем, по его мнению, Ксения Бородина лучше Ольги Бузовой.

Ведущий реалити-шоу «Дом-2» Андрей Черкасов устроил в Instagram интерактив с подписчиками, во время которого ответил на интересующие их вопросы. Удивительно, но аудиторию Черкасова волнует Ольга Бузова.

Андрея попросили сделать выбор между поющей телеведущей и его коллегой по телестройке Ксенией Бородиной. Черкасов именно ее поставил на первое место.

«Бородина. Она надежная, не лицемерит, говорит то, что думает, и не давит на жалость. У нее, действительно, сильный характер», — высказался Андрей Черкасов.

Ему тут же «прилетело» от людей Ольги Бузовой. Телеведущего упрекнули в предвзятом отношении к звезде и непременном желании ее пнуть.

«У Оли есть и положительные качества. Но ни она, ни ее поклонники не готовы слышать правду. А обвинять других во лжи и «ножах в спину» — это уже фирменный стиль», — озвучил свою позицию Андрей Черкасов.

Напомним, Ольга Бузова отказалась от общения с экс-коллегами после того, как ведущим на «Дом-2» пришел Давид Манукян. После ее громких заявлений, прорабы телестройки решили рассказать поклонникам правду о том, как Ольга Бузова ушла с проекта, фактически подставив своих друзей.

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