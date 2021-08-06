«Закат в Малибу»: Наталья Варвина в шортиках из денима и белом топе покрасовалась на берегу Тихого океана

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Наталья Варвина сумела отлично построить любовь с экс-генеральным продюсером легендарного реалити-шоу Алексеем Михайловским.

Пара уже больше восьми лет счастлива в браке. Объединяет супругов в том числе и страсть к новым местам и путешествиям. Сейчас пара колесит по США на арендованном автмобиле, и Наталья Варвина щедро делится со своей аудиторией в Instagram деталями своей поездки. В ее микроблоге много фото и видео из уютных городков и национальных парков США.

Варвина и Михайловский добрались на машине до Малибу. Здесь Наталья записала шикарное видео – она красиво двигается по берегу Тихого океана на фоне закатного солнца.

«Закат в Малибу», — подписала Наталья Варвина красивые кадры.

Экс-участница «Дома-2» во время поездки предпочитает удобную одежду спортивного стиля. На Наталье шорты из денима, белый топ и шляпа-канотье.

«Какое огромное солнце! И представляю, какой там воздух! Иметь возможность так путешествовать — это счастье», «Как же это завораживает. Я путешествую вместе с вами. И наслаждаюсь красотой природы», «Как красиво! Вы такие классные», «Какое огромное солнце», — отреагировали подписчики Натальи Варвиной на видео.

Смотрите также