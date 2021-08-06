Недавно похоронивший отца актер Даниил Страхов потерял маму

В семье известного артиста Даниила Страхова случилась беда. Третьего августа скончалась мама актера Елена Алексеевна Соловьева.

«3 августа 2021 года ушла из жизни Елена Алексеевна Соловьева, мама Даниила. Глубоко скорбим и выражаем искренние соболезнования Даниилу», — говорится в официальном аккаунте, посвященном Страхову, в Instagram.

Елена Соловьева была известным психотерапевтом, преподавателем и супервизором, соавтором и со-основателем Авторской Школы-Мастерской интегральной гуманистической психотерапии.

О причине смерти мамы Даниила Страхова не сообщается. Факт ее кончины «Пятому каналу» подтвердили в окружении артиста.

Стоит отметить, что это уже вторая тяжелая потеря в жизни Даниила Страхова. В начале года умер его отец. Александр Страхов скончался на 72-м году жизни в Америке, где жил последние тридцать лет. Известно, что Александр Борисович страдал тяжелым заболеванием, против которого медицина оказалась бессильной.

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