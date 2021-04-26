«Чтобы победить зло, надо стать злом»: стартует сериал «Капкан для монстра» с Даниилом Страховым

26 апреля на канале НТВ стартует премьерный показ детективного триллера «Капкан для монстра» с Даниилом Страховым в главной роли. Это история о следователе, который, разбираясь в обстоятельствах гибели брата и его семьи, сталкивается с настоящими чудовищами – бандитами, которые совершают жестокие убийства сразу в нескольких регионах.

«На фоне полицейской истории происходит личная драма героя, которая оказывается тесно взаимосвязана с профессией следователя. На мой взгляд, это история про то, как мир, пытаясь себя спасти, теряет все человеческое, и чтобы победить зло, надо стать злом. Это жесткий фильм о мире, переполненном горем и насилием, пускай на фасаде и стоит дата – XXI век», – говорит Страхов.

Создатели сериала отмечают, что он был снят на основе реальных событий, а также затрагивает остросоциальные социальные темы: бытовое насилие, взаимоотношения в семьях, злоупотребление полномочиями и другие.

«Нам пришлось изучить множество документального материала, ужаснуться от чудовищных событий, от количества невинных жертв. У этих людей нет и не было чести и совести, как и других понятий. И в фильме мы ни в коем случае не стремились оправдать их действия, это просто невозможно. Мы старались влезть им в голову, чтобы понять первопричины такой жестокости», – отмечает режиссер проекта Артем Мазунов.

Интересно, что действие сюжета происходит в Москве, а съемки велись в Ростове-на-Дону и Ростовской области. Киношникам пришлось искать в донской столице «московские дворики», местный Ботанический сад стал площадкой для сцен со взрывами, а ростовский ЗАГС превратился в следственный отдел.

Не пропустите премьеру сериала «Капкан для монстра» — 26 апреля в 19:40 на канале НТВ.

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