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«Коленочки не растопыривать»: Рудковскую высмеяли в Сети за прогулку в пышном платье

Кадрами продюсер поделилась в своем Instagram.

«Коленочки не растопыривать»: Рудковскую высмеяли в Сети за прогулку в пышном платье
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Яна Рудковская – большая ценительница брендовых вещей, красивых платьев и прочих составляющих богатой жизни. Недавно она попала на страницы западного таблоида, где удивились, как живет продюсер. Поводом послужило то, что в своем микроблоге Яна показывала ряд дорогих автомобилей. Высказывают свое мнение Рудковской и пользователи Сети. На этот раз в Instagram Яна поделилась кадрами, на которых гуляла в пышном платье розового оттенка. Подписчики сражу же обратили внимание на стиль передвижения Яны.

Яна Рудковская
Яна Рудковская. Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

«Походка все портит! Походка не очень! Коленочки и не растопыривать и будет отлично! Ну и походка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Яна Рудковская замужем за олимпийским чемпионом Евгением Плющенко. Пара воспитывает двух сыновей – восьмилетнего Сашу и Арсения, которому в сентябре исполнится годик.

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