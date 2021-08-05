Словно фея: Рудковская в шифоновом платье цвета Барби засветила роскошное декольте

Яна Рудковская уже длительное время счастлива в браке с Евгением Плющенко. Она не раз рассказывала, что много работает, поэтому считает, что в праве тратить деньги на любые прихоти. Продюсер Димы Билана часто покупает брендовые вещи. Она уже собрала целую коллекцию Louis Vuitton. Также светская львица частая гостья на показах мод. Более того, она любит отдыхать на дорогих курортах.

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Последние недели Яна много времени проводит дома с младшим сыном Арсением, которому нет и года. Но она уже начала готовиться к «Новой волне». На днях блондинка покрасовалась в платье с длинным шлейфом и перьями. Теперь жена Плющенко продефилировала в шифоновом платье со струщейся юбкой и рукавами-крыльями. Наряд цвета Барби с глубоким декольте дополнили босоножки на шпильке и миниатюрная юбка.

«Готовимся к „Новой волне“ с моим другом и всемирно известным российским дизайнером Юлией», — поделилась звезда.

Поклонников заворожили стройные ноги 46-летней звезды, а также пышный бюст, так как обычно декольте она прячет. «Близняшек показала», «А какой вырез и цвет просто шикарный», «Классное платье, на бабочку похоже», «Все великолепно, кроме походки! В этом платье нужно порхать по крыше», «Шикарное платье, но походка не очень, как будто высота каблука не подходит», «Роскошная Яна и все что на тебе!» — прокомментировали пост подписчики.

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