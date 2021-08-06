«Мой герой»: Мальков восхитился силой воли Макеевой в бикини

Недавно Анастасия Макеева и Роман Мальков грелись под лучами яркого солнца на Кубе. Там молодожены провели медовый месяц. А сразу после возвращения с курорта отправились на Байкал. Несмотря на прохладную воду в самом глубоком озере, влюбленные решили искупаться, а момент запечатлели на фотографиях. Им и восхитился Роман Мальков, опубликовав в своем Instagram.

«Очищение Байкалом. Мой герой Анастасия Макеева искупалась в водах легендарного озера, температура воды была +12. При этом, в этот раз бани на берегу не было, только полотенце. Горжусь твоей смелостью», — написал Мальков.

Добавим, что бывшая жена Романа – Светлана утверждает, что отец четырех детей не платит алименты, а очередное заседание суда вновь перенесли.

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