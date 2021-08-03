«Солнышко, так приятно!»: Анастасия Макеева показала, какой завтрак в постель ей носит новый муж

Актриса театра и кино сняла на видео, какой перекус утром обнаружила на прикроватной тумбочке.

Звезда сцены, певица и телеведущая Анастасия Макеева в мае этого года вышла замуж в четвертый раз. Избранником красотки стал бизнесмен-строитель Роман Мальков. Период страсти и романтик у пары еще не прошел, поэтому актриса смакует каждое проявление внимания нового мужа к себе и спешит похвастаться им перед поклонниками.

Недавно пара вернулась из отпуска на Байкал. Там супруги провели несколько дней, а по возвращении заселились в дачный домик Макеевой. С утра Анастасия обнаружила на прикроватной тумбочке завтрак и взяла в руки камеру, чтобы заснять этот момент.

«Утро проходит волшебно. Кто это мне принес завтрак в постель с кофейком? Кто? Мой любимый! Спасибо, солнышко, так приятно!», — призналась актриса.

К слову, Роман Мальков был женат, когда познакомился с актрисой. У него четверо детей, и экс-жена сейчас старается отстоять право наследников на алименты и внимание отца. Анастасия Макеева при этом не считает себя разлучницей и наслаждается женским счастьем без зазрения совести.

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