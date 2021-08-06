Без накоплений и связей: Эдита Пьеха ушла со сцены ни с чем

В конце июля Эдита Пьеха отметила свой 84-й день рождения. Артистка уже давно живет вдали от городской суеты – в загородном доме под Санкт-Петербургом. И такая жизнь ее полностью устраивает. В хозяйстве певице помогают две домработницы, а вот дочь и внуки ее навещают нечасто. О концертах в последнее время речь не идет. Об этом рассказал ее внук Стас Пьеха.

«Не сильно хочет, хотя ни разу не объявила об уходе со сцены. Такие объявления — это коммерческая история, у нас так делают многие артисты. Люди идут на последний концерт, платят деньги — а вдруг больше не будет? Но Эдита далека от коммерции, она никогда не умела зарабатывать бабки. У нее воровали деньги, у нее нет никакого имущества, никаких накоплений и связей. Она всю себя посвятила профессии. Жалко, что так получилось… Потому что человек ее масштаба в другой стране, при других обстоятельствах и чертах характера должен был стать богатым, иметь какие-то бизнесы. А Эдита осталась со своим величием и воспоминаниями. Вот такой выбор она сделала», — сказал Пьеха в YouTube-шоу «Алена, блин».

Сама же Эдита Станиславовна называет себя обеспеченной, так как получает сразу две пенсии – шахтерскую и актерскую – порядка 45 тысяч рублей.

Смотрите также: