«Она со своими близкими»: как Эдита Пьеха отпраздновала свое 84-летие

Народная артистка СССР Эдита Пьеха отметила день рождения 31 июля. Ей исполнилось 84 года. В прошлом году, еще до начала пандемии знаменитая петербурженка переехала в свой загородный дом. Живет там до сих пор. О том, как прошел ее личный праздник, рассказала помощница певица Нина Чувашова.

«У Эдиты все хорошо. Она со своими близкими, Илона (Илона Броневицкая — дочь Эдиты Пьехи — Прим. Ред.) тоже там. Я уже ее поздравила по телефону, так как сейчас нахожусь в больнице. Только не подумайте, что у меня коронавирус, нет-нет», — цитирует «Комсомольскую правду Санкт-Петербург» Чувашова.

Напомним, несколько лет назад с большой сцены заявил о себе внук Эдиты Станиславовны – Стас. При этом артист взял фамилию звездной бабушки.

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