«Я написал Марине»: солист группы «Иванушки» и звезда шоу «Маска» Кирилл Туриченко рассказал, что связывает его с МакSим

Музыкант поведал, как познакомился с певицей и какие у них планы.

На портале Teleprogramma.pro – новый выпуск авторского проекта «Загугли звезду». На сей раз его героем стал музыкант Кирилл Туриченко, восемь лет выступающий в группе «Иванушки International». Артист в числе многих знаменитостей публично выражал поддержку певице Макsим, которая полтора месяца пребывала в коме из-за болезни.

Что именно связывает «иванушку» и звезду шоу «Маска» с исполнительницей хитов «Трудный возраст», сейчас очень интересует многих поклонников. В Сети даже сформировался поисковый запрос на эту тему. И Кирилл Туриченко не стал делать из этого интригу.

Музыкант признался, что является давним поклонником артистки. На шоу «Маска», в котором весной был участником, он пел ее песню «Мой рай», ставшую в его исполнении настоящим хитом проекта. И после этого с МакSим у него наметились планы.

«Я написал Марине, что исполнял ее песню, выслал видео с проекта. Ей очень понравилось», — вспоминает артист. И раскрыл планы на дуэт с МакSим: «Мне очень нравились песни Марины, ее музыка, и после исполнения композиции «Мой рай» у меня возникла такая идея. Но, к сожалению, из-за ее болезни эта инициатива подвисла в воздухе».

Учитывая, что певица МакSи мидет на поправку – на днях она пришла в себя и уже может дышать сама, — планам Туриченко на дуэт с ней наверняка суждено сбыться. Кирилл пообещал перепеть с артисткой трек «Мой рай». «Но это сейчас не столь важно, важно, чтобы она поправилась», — подчеркнул музыкант.

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