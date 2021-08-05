«Вся труппа Андреева будет зачищена»: актриса театра имени Ермоловой высказалась о скандале в труппе

В московском драматическом театре имени Ермоловой разгорается скандал. Восемнадцать артистов, находящихся в отпуске, получили уведомления о своем сокращении. С такой постановкой вопроса они категорически не согласны. Актеры пишут письма в разные инстанции, пытаясь добиться справедливости. В планах – проведение пресс-конференции, чтобы дать всем возможность высказаться. Люди, проработавшие в театре имени Ермоловой ни один десяток лет, не понимают, почему к ним такое отношение.

«Нам кажется, что нарушена процедура сокращения. Нас сокращают как незанятых. Но ведь наша занятость зависит от директора и художественного руководителя. У нас у всех высокая квалификация, но нас сначала нигде не занимали, а потом решили сократить. Кому-то работы не предлагалось вообще. Кто-то был выведен из спектаклей в течение этого года. Вместо этих артистов ввели студентов, которые будут выпускаться у Олега Евгеньевича Меньшикова, нашего художественного руководителя. При этом он с нами не встретился, ситуацию не пояснил», — поделилась актриса театра имени Ермоловой Анна Скварник.

Скварник рассказала, что с приходом в 2012 году в театр Олега Меньшикова сильно поменялся репертуар, и часть артистов оказались незадействованными. На тот момент это была целиком труппа Владимира Андреева. Многие актеры ушли из театра Ермоловой тогда же. С остальными решено расстаться сейчас.

«До этого были уволены режиссеры. Кто сам «сломался» и написал заявление. Кого-то поймали на вопросах трудовой дисциплины. Кого-то уволили по сокращению. Вся труппа Андреева будет зачищена», — цитирует Анну Скварник «Московский комсомолец».

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