«Как бы цинично не звучало»: почитатели Театра Ермоволой обсуждают ситуацию, пока Меньшиков загорает на курорте

На днях в Театре Ермоловой разгорелся скандал. Труппе объявили, что сокращают ее почти на четверть, якобы из-за сложной экономической ситуации. Уволенные актеры с таким положением дел не согласны и бьют во все колокола, а худрук Олег Меньшиков тем временем решил отдохнуть на курорте, чем еще больше разозлил коллег. Не остались в стороне и почитатели театра.

«Не понимаю, почему руководитель театра не может провести сокращение. В других сферах экономики это обычное дело. Печально, конечно, что так происходит но, увы, это жизнь общества при капитализме. Да и при социализме тоже бывало. Лишь бы все прошло в рамках закона и люди, попавшие под сокращение, получили компенсации, — рассуждает Николай из Пермского края, которого цитирует «Комсомольская правда».

Другие встали на защиту Меньшикова, аргументируя тем, что от «балласта нужно избавляться».

«Как бы цинично не звучало. Зачем превращать театр в дом престарелых? Да, жалко людей, но за какие деньги их содержать?», — говорит Ирма из Краснодарского края.

Напомним, Олег Меньшиков руководит Театром Ермоловой с 2012 года.

Смотрите также: