Сама нежность: Альбина Джанабаева в лонгсливе оттенка жирных сливок отправилась по делам

Экс-солистка группы «ВИАГра», 42-летняя Альбина Джанабаева в апреле в третий раз стала мамой. Вокалистка подарила своему супругу, известному исполнителю Валерию Меладзе доченьку Агату.

Альбина Джанабаева умело совмещает заботы об увеличившейся семье и маленькой дочери с выходами в свет. Так, она уже успела после родов выступить на сцене вместе с мужем во время недавнего фестиваля «Жара». Выглядела молодая мама потрясающе.

Стоит отметить, что Альбина Джанабаева и отправляясь по делам, с минимумом косметики на лице, выглядит довольно молодо и свежо.

На видео в сторис Instagram певица предстала в салоне автомобиля, облаченной в повседневную одежду. Для поездки, вероятно, по своим делам Альбина Джанабаева облачилась в лонгслив оттенка жирных домашних сливок. Глаза звезда закрыла очками от солнца. Отличный лайфхак еще и для тех, кто не любит в жару наносить макияж.

Альбина обратилась к подписчикам, которые приняли участие в объявленном ею конкурсе.

«Спасибо за то, что участвовали в конкурсе, за то, что подбирали к известным актерам и актрисам ассоциации, это было очень интересно почитать», — сказала Джанабаева.

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