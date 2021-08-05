«Хотела забеременеть во время кормления Темы»: Наталья Подольская раскрыла свои планы

Певица Наталья Подольская хотела, чтоб у ее детей была минимальная разница в возрасте. Но получилось как получилось.

Популярная вокалистка Наталья Подольская — та самая женщина, которой удалось реализовать все мечты, касающиеся и карьеры, и личной жизни, и материнства.

Она востребована у поклонников, любима мужем Владимиром Пресняковым и своими близкими и прекрасная мама двух мальчишек.

Разница в возрасте между сыновьями — это, пожалуй, единственное, что случилось в жизни Подольской не по плану. Звезда призналась, что хотела обзавестись вторым ребенком гораздо раньше, а не пять с лишним лет спустя после рождения первенца.

«Если честно, в моем суперидеальном плане было забеременеть второй раз еще во время кормления Темы, но случилось как случилось. Единственное, у меня был пунктик родить до сорока», — призналась Наталья Подольская.

Несмотря на то, что в мегаплане певицы двое детей, она говорит, что была бы счастлива забеременеть и родить еще раз.

«Я с удовольствием! А там как бог даст», — поделилась Наталья Подольская с «Антенна-Телесемь».

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