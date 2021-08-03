«От мамы никуда»: Наталья Подольская вынуждена везде носить с собой маленького сына в «кенгуру»

Популярная вокалистка Наталья Подольская подарила двух сыновей своему мужу, музыканту Владимиру Преснякову. Старшему наследнику пары Артемию шесть лет, а младшему Ванечке в октябре будет год.

Малыш, которому пока нет еще и десяти месяцев, очень привязан к своей маме. Наталья Подольская рассказала в сторис Instagram, что Ваня категорически отказывается оставаться без нее. Так что звезде приходится везде брать сына с собой.

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Даже по собственному дому Наталья Подольская передвигается с Ваней, который сидит в «кенгуру». В сторис певица поделилась видео, на котором нежничает с сыном, называя его своей поклажей.

«Вот такая ноша моя. Поклажа моя. Вот так и живем с мальчиком любимым. От мамы никуда», — поделилась Наталья Подольская.

Кстати, Ванечка уже совсем скоро начнет делать первые шаги, так что звездная мама подготовилась к этому событию. Наталья Подольская приобрела для сына первую обувь. Это детские сандалики с жестким задником.

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