«У Аллы взгляд молодой девушки!»: 72-летняя Пугачева в новом образе одним взором лишила фанатов дара речи

Примадонна позировала мужу в белоснежных одеждах, и поклонники не ожидали увидеть звезду в столь эфемерном облачении.

Алла Пугачева привыкла удивлять своих поклонников. И очередной образ, в котором предстала Примадонна на кадрах, снятых Максимом Галкиным, вновь поверг в изумление многомиллионную аудиторию звездной семьи.

больше по теме Лиза Галкина для танцевального баттла с племянницей нарядилась в красный костюм из пайеток Младшая дочка Аллы Пугачевой и наследница Кристины Орбакайте утроили в замке зажигательную тусовку.

72-летняя Алла Борисовна для праздника в кругу родных нарядилась в струящиеся белые одежды — кипенную блузку и юбку в мелкий нежный цветочек. Позируя мужу в ретроавтомобиле, украшенном дарами флоры, Пугачева буквально одним взглядом сразила подписчиков Галкина — ее бездонные голубые глаза многих просто лишили дара речи.

«Шикарная Алла Борисовна!», «Какая очаровательная Алла!», «Красавица! Прекрасно выглядите, Алла Борисовна!», «Примадонна в отличной форме, отжигает», «Алла Борисовна, вы все молодеете и молодеете», «Хорошенькая Аллочка! Просто обалдеть!», «Классно. Прям так оригинально, необычно. Слов нет, одни эмоции!», «Боже какие глаза!», «Потрясающе хороша!», «Говорят, что взгляд выдает возраст, но вот у Аллы взгляд молодой девушки!» — очарованы поклонники.

Этот эфемерный воздушный образ оказался прямой противоположностью предыдущего неожиданного аутфита звезды. Алла Пугачева позировала своей старшей дочке, Кристине Орбакайте, в деловом брючном костюме мужского кроя, с галстуком и шляпой. Поскольку Примадонна пребывает в отличной форме и очень постройнела, она старается регулярно экспериментировать со стилями.

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