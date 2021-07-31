«Это что у нас за француженка?»: Орбакайте оценила новый образ Пугачевой в деловом костюме цвета экрю

Старшая дочь Примадонны засняла свою знаменитую маму и милую беседу с ней во время прогулки по саду.

72-летняя Аллы Пугачева давно не выходит на сцену. Зато с удовольствием появляется перед объективом камеры своих родных и друзей, на радость соскучившимся фанатам. На этот раз Примадонну показала ее старшая дочка Кристина Орбакайте, навестившая маму в замке в Грязи.

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На прогулку со старшей дочкой по саду Примадонна нарядилась в деловой костюм цвета экрю. Жакет и брюки модного фасона оверсайз подчеркнули стройную фигуру артистки, галстук и шляпа придали шарма. Глядя на маму, Кристина задумалась:

— Ох, это что у нас за француженка? — спросила Орбакайте. — Скорее, англичанка, — ответила Примадонна.

«Hello, lady! How are you?», — обратилась к маме дочка уже по-английски. На что артистка ответила: «Вы знаете, fine. Файново!».

«Мамочка как всегда «на стиле», — оценила образ родительницы певица, опубликовав снятое видео у себя в микроблоге. Поклонники Кристины поспешили прокомментировать новые кадры с Примадонной:

«Красавица», «Огонь», «Алла Борисовна как всегда превосходна! Сколько жизни и энергии в ее глазах. Этот костюм придает ей особый шарм, одно удовольствие смотреть», «Алла Борисовна просто мега бомба, просто шикарно! Люблю! Обожаю! Целую!», «Алла, в любом стиле вы прекрасны», «Красавица!!! Мадонна нашего поколения», — пишут под публикацией люди.

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