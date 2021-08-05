«В поисках принца»: Клава Кока в рубашке оверсайз прокатилась на коне

Клава Кока заявила о себе в 2015 году. Всего несколько лет назад она не смогла пройти отбор в одном из музыкальных шоу, а теперь собирает стадионы. Песни, которые становятся хитами, эффектная блондинка выдает буквально одну за другой. Но вот в личной жизни артистки не все так радужно. Недавно она рассталась со своим молодым человеком, блогером по имени Дима Гордей. И теперь эффектная блондинка в поиске новой любви. Именно этот момент она иронично обыграла в новой фотосессии, позируя на коне в рубашке оверсайз.

«В поисках принца на белом коне», — написала Клава.

Напомним, летом этого года Клава отметила свое 25-летие. Контракт с Black Star девушка подписала в 2015 году, после победы в кастинг-шоу «Молодая кровь».

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