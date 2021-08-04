«Утютюсеньки, какие сладкие!»: беременная Арзамасова в платье-халате в крапушку вызвала восторг у Валюшкиной

Елизавета Арзамасова находится уже на последних сроках беременности. Однако это звезду «Папиных дочек» нисколько не смущает – она ведет светский образ жизни, появляясь с мужем Ильей Авербухом на красных дорожках, ездит с ним на гастроли и не забывает про свою карьеру актрисы.
Накануне Лиза Арзамасова засветилась на озвучании нового фильма «Укрощение свекрови» Ольги Басовой, появившись на Мосфильме в свободном платье-халате в крапушку, широком вязаном кардигане «а-ля бабушкин» и соломенной шляпке. Этот комфортный беременный образ сильно впечатлил коллегу Лизы Елены Валюшкину, которая с восторгом стала ощупывать будущую маму и комментировать ее внешний вид.
«Ой, какая не могу! Вот эта красота! Господи, ее вообще уже нет! Утютюсеньки, какие сладкие!» — произнесла восхищенная актриса.