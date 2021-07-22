Вся семья в сборе: Арзамасова в платье с разновеликой юбкой запечатлелась с мужем и пасынком

Лиза Арзамасова поддержала Илью Авербуха во время его командировки в Сочи.

Звезда теленовеллы «Папины дочки» 26-летняя Лиза Арзамасова несмотря на то, что находится на последних сроках беременности, решила поддержать своего мужа 47-летнего Илью Авербуха в командировке в Сочи.

В Краснодарский край фигурист прибыл со своим ледовым шоу «Анна Каренина» с участием Алексея Ягудина и Татьяны Тотьмяниной. Актриса побывала на представлении и даже появилась на высадке деревьев на Аллее Славы возле «Адлер Арены». Вместе со звездной четой в благом деле принял участие и брат Ильи Авербуха Даниил Авербух.

Но, как оказалось, Даниил и Лиза – далеко не единственные близкие, которые прилетели в Сочи вместе с Ильей Авербухом. Сын прославленного спортсмена Мартин тоже появился рядом с отцом. Арзамасова опубликовала в личном блоге совместный снимок с ним и супругом возле гостиницы, где они жили. По словам актрисы, они отлично провели время вместе, и у нее останутся исключительно теплые воспоминания об этих теплых днях.

Отметим, что Лиза Арзамасова отлично ладит с Мартином и даже ходит с ним на шопинг, помогая парню подобрать модную одежду.

«Мой стилист», — шутливо написал про мачеху сын Авербуха в Instagram.

Отметим, что сама Лиза даже во время беременности старается не забывать про тренды, в Сочи она появилась в широком платье с разновеликой юбкой, а асимметрия в настоящий момент актуальна.

Смотрите также