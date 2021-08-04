«Вы тоже смотрите туда?»: дочка Лепса засветила вздыбленную грудь в простеньком купальнике из трикотажа

Средняя дочь 59-летнего Григория Лепса, 19-летняя Ева Лепс, пошла по стопам отца и начала строить карьеру певицы в составе музыкального коллектива Cosmos girls. Ее продюсером стал знаменитый родитель, который как может продвигает свою наследницу.

В последнее время Ева заметно похорошела и расцвела, приобретя женственные аппетитные формы. А в ее микроблоге все чаще стали появляться кадры в бикини, которые горячо обсуждаются поклонниками.

Несмотря на простоту моделей, которые нравятся дочери Лепса, артистка выглядит в них неподражаемо, делая акцент на ярких оттенках купальных нарядов и красоту своих форм, которые эта лаконичность только подчеркивает.

На одном из последних фото из ее Instagram Ева предстает в розовом трикотажном бикини, бра которого чуть приподнялось от пышности вздыбленной груди.

«Вы тоже смотрите туда?», «Вай, на нее», «Фигура – огонь», «Евочка, ты великолепна и ослепительно-прекрасна!», «Самая красивая в мире», «Ля какая», «Такая классная. Красивая. Ты моя богиня», «Заечка девочка», — не удержались от комментариев поклонники.

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